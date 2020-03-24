مي شدياق تكشف إصابتها بالكورونا

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|"الخليج 365"" من بيروت: أعلن المكتب الاعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق إصابتها بفيروس covid19 بُعيد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس. حيث ظهرت لديها بعض العوارض واشتبهت بالتقاطها للعدوى، فعمدت فوراً إلى الحجر المنزلي.

وأشارت في البيان الصادر عبر صفحتها الخاصة عل "فيسبوك" أنها أجرت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. وظهرت النتائج ايجابية، فتأكدت اصابتها بالكورونا، وتوجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولحظ البيان إشارة إلى أنها ليست بحالة حرجة وستنضم قريباً إلى لائحة المتعافين من الفيروس مواضيع قد تهمك :

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