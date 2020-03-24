شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية شعبان عبد الرحيم يسجل أغنيه جديدة بعنوان "فيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
وطرح عدويه شعبان عبد الرحيم مؤخراً أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم وتوزيع اسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومي.
وانتهى عدوية شعبان، من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن احكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة.
وهذه ليست الأغنية الأولى التى يقدمها عدوية شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا من الأغانى الشعبية أبرزهما "بيسألونا"، "حلال ولاحرام"،"يا زمن احكى الحكاية"، "يا أبويا".. وغيرهما.
عدوية هو ابن المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم الذى توفى العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغانى الشعبية الشهيرة منها "مواطن ومخبر وحرامى" و"بكره اسرائيل"، و"هبطل السجاير" و"يا عم عربى" و"أمريكا يا أمريكا".
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