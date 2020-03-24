شكرا لقرائتكم خبر عن واقع سميرة سعيد الملهم وواقعنا المجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تكون ملهما وتقدم الأمل والتفاؤل والطموح دون أن تغفل حجم ما نعيشه من مآسي وصعاب ودون التقليل من حجم المعاناة التي يعيش فيها العالم هو أمر ليس بهين ولا يخرج إلا من خلال انسان يعي جيدا حقيقة ما يدور حولنا شخص لديه من الخبرات الانسانية والتجارب والانتصارات ما تأهله ليكون هو صاحب المبادرة دوما لذا يخرج منه الامر صادقا نابع من صدق صاحبه وهو ما ينطبق علي سميرة سعيد تلك النجمة الملهمة التي تعرف جيدا متى وأين تظهر ولماذا وماذا ستقدم ومتى ستتكلم واذا تكلمت تعي جيدا ماذا تقول ولمن.

سميرة سعيد والتي قدمت قبل ساعات واحدة من أمتع وأجمل أغنياتها بعنوان "واقع مجنون" استطاعت أن تلمس مشاعر الجمهور ذلك الجمهور الذي ينتظر أعمالها بشغف كبير ولا أنكر أبدا أن جمهورها ليس وحده من ينتظر أعمال سميرة فكل مهتم بالحركة الفنية يعي جيدا ويثق كثيرا في اختيارات سميرة ، من يعرف سميرة جيدا يعلم انه ليس من شيامها الركوب علي الحدث ويعرف أن سميرة تأخذ وقتها وزيادة في تدليل أغنياتها فتمنح المشروع وقته الكافي قبل أن يخرج للنور ويسجل في تاريخها ومسيرتها.