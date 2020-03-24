شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مجد القاسم يسجل أغنية جديدة بعنوان "خليك فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب مجد القاسم أغنية جديدة بعنوان "خليك فى البيت" لحث المواطنين على عدم الخروج من منازلها كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيرس كورونا، ومساندة الدولة فى الوقاية من الفيروس، والأغنية من كلمات الشاعر صلاح عطية، وألحان مجد القاسم، ومن المقرر طرحها الأسبوع المقبل على يوتيوب.

وطرح مجد القاسم مؤخراً أحدث أغنياته التى تحمل اسم "يا عسل"، والتى صورها فيديو كليب، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد والكليب من إخراج ميدو بارون، وتم تصوير الكليب بمدينة شرم الشيخ.

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ويعيش الفنان مجد القاسم حالة من النشاط الفنى على أكثر من صعيد، حيث يقوم حاليا، باستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، والذى يحمل عنوان "باقة ورد"، ويقوم بتصوير حلقات من برنامجه الجديد "سهرة مع مجد".

وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحمادة عصمت وريمون، ويراهن عليه مجد خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة.