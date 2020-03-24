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شكرا لقرائتكم خبر عن ناس هايصة وناس لايصة..جوناه هيل يتجاهل تحذيرات كورونا بالبقاء فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جوناه هيل لا يأخذ فيروس كورونا علي محمل الجد ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من تفشي الفيروس، وفى ظل المطالبات بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لا يبالي هيل بالأمر بل ويقضي أوقاته يستمتع بالبحر وركوب الأمواج في ماليبو بالولايات المتحدة.
في الوقت الذي يعيش فيه العالم اوقاتا عصيبة اعلنت النجمة أولجا كوريلنكو عن تعافيها من فيروس كورونا ، وان الفيروس جعلها تقضي اوقاتا في التفكير في كيفية قضاء وقت ممتع مع ابنها ألكسندر ماكس هوراشيو البالغ من العمر أربع سنوات أثناء ارتدائها قناعًا وهو بارقة امل للتخلص هذا الكابوس الذي يعيش فيه البشر حول العالم.
وكان موقع هوليوود ريبورتر كشف في وقت سابق عن إصابة النجمة أولجا كوريلنكو، والتى شاركت النجم دانيال كريج فى بطولة فيلم Quantum of Solace عام 2008 وهو واحد من سلسلة أفلام جيمس بوند.
حيث كتبت وقتها أولجا خلال حسابها علي إنستجرام، إنها كانت تشعر بالإرهاق والحمى، وأنها خضعت للاختبار، وجاءت النتيجة إيجابية وأنها مصابة بفيروس كورونا.
أولجا هي ثاني إصابة بين مشاهير السينما، حيث سبق وأعلن النجم العالمى توم هانكس إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا، وذلك من خلال حساباته علي السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعر ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية.
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