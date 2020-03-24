شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: "قوت القلوب" دراما لن تخلو من خفة دم ماجدة زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ليلى عز العرب عن سعادتها بالمشاركة ضمن مسلسل "قوت القلوب" الذي بدأ عرضه مؤخرًا هذا الأسبوع وأضافت خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن المسلسل بكل تأكيد مثلما ظهر خلال البرومو وفى الحلقات الأولى، يحمل طابعا كبيرا من الأحداث الدرامية من جريمة قتل إلى إثارة كبيرة تتخللها الحلقات ولكن بكل تأكيد –حسبما قالت- لن تخلو تلك الأحداث من خفة الدم المعتادة للفنانة ماجدة زكى كما سيظهر خلال حلقات المسلسل الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.

المسلسل من تأليف محمد الحناوى، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

على جانب آخر تجسد الفنانة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" شخصية جدة بطلة العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ووالدة سوسن بدر وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته كلاً من شريف منير وكريم فهمى وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى .

Advertisements

كما تحل الفنانة ليلى عز العرب ضيف شرف خلال أحداث مسلسل "ونسنى" الذى يشارك في بطولته مجموعة من أبطال snl بالعربي، مثل محمود الليثى وآخرين ممن يشاركوا في بطولة العمل.