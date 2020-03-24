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محمد فؤاد يدعو لمصر: اللهم اجعل هذا البلد آمنًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان محمد فؤاد بالدعاء لمصر بأن يكشف عنها الغمة، ويزيل هذا ‏الوباء ويحمى مصر والمصريين، وذلك فى ظل تصاعد مؤشر المصابين ‏بفيروس كورونا، مشيدًا بأداء الحكومة والإجراءات التى اتخذتها ‏من أجل تقليل الاختلاط ومواجهة انتشار الفيروس.‏

 

فؤاد المعروف بمساندته لمصر فى الأزمات، قال فى تصريح لـ"اليوم ‏السابع" إن مصر محروسة بفضل تكريمها من الله بذكرها فى القرآن ‏الكريم، وإن شاء الله شد وتزول – على حد تعبيره – ‏

 

فنيًا؛ يتعاون المطرب محمد فؤاد مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب فى ‏أغنية جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، كما يظهر فيها محمد فؤاد ‏بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، ويتم تسجيل الأغنية خلال الأيام ‏المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة، حسبما أكد كريم عبد الوهاب لـ"اليوم ‏السابع". ‏

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وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع ‏من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد ‏لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل ‏وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير، سلام، ‏استحملتنى".‏

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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