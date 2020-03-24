شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يدعو لمصر: اللهم اجعل هذا البلد آمنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان محمد فؤاد بالدعاء لمصر بأن يكشف عنها الغمة، ويزيل هذا ‏الوباء ويحمى مصر والمصريين، وذلك فى ظل تصاعد مؤشر المصابين ‏بفيروس كورونا، مشيدًا بأداء الحكومة والإجراءات التى اتخذتها ‏من أجل تقليل الاختلاط ومواجهة انتشار الفيروس.‏

فؤاد المعروف بمساندته لمصر فى الأزمات، قال فى تصريح لـ"اليوم ‏السابع" إن مصر محروسة بفضل تكريمها من الله بذكرها فى القرآن ‏الكريم، وإن شاء الله شد وتزول – على حد تعبيره – ‏

فنيًا؛ يتعاون المطرب محمد فؤاد مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب فى ‏أغنية جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، كما يظهر فيها محمد فؤاد ‏بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، ويتم تسجيل الأغنية خلال الأيام ‏المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة، حسبما أكد كريم عبد الوهاب لـ"اليوم ‏السابع". ‏

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وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع ‏من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد ‏لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل ‏وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير، سلام، ‏استحملتنى".‏