شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يدعو لمصر: اللهم اجعل هذا البلد آمنًا والان مع تفاصيل الخبر
فؤاد المعروف بمساندته لمصر فى الأزمات، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مصر محروسة بفضل تكريمها من الله بذكرها فى القرآن الكريم، وإن شاء الله شد وتزول – على حد تعبيره –
فنيًا؛ يتعاون المطرب محمد فؤاد مع الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب فى أغنية جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، كما يظهر فيها محمد فؤاد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، ويتم تسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة بعد وضع اللمسات الأخيرة، حسبما أكد كريم عبد الوهاب لـ"اليوم السابع".
وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير، سلام، استحملتنى".
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