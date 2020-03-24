شكرا لقرائتكم خبر عن "رايحة لصحباتاتى".. إبنة إدوارد تخوض تجربة الغناء بمشاركة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان إدوارد من تصويرأغنية جديدة تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "رايحة لصحباتاتى"، وتشهد الأغنية عودته لعالم الغناء بعد سنوات طويلة من الغياب، حيث كانت بداية عودته للساحة الفنية من خلال عدة كليبات غنائية، ومن ثم أتجه للتمثيل، ومن مفارقات الكليب، أنه يجمعه بإبنته "ماريا"، التى تخوض أولى تجاربها الغنائية.

أغنية "رايحة لصحباتاتى" كلمات شفيق كارم، وألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعى، وأخرج الكليب عفاف جريس، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال أيام علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

من ناحية أخري يشارك ادوارد في رمضان المقبل بـ 3 مسلسلات، الأول مسلسل "البرنس"، هو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

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ويشارك إدوارد أيضا في مسلسل "الفتوة" من بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

والمسلسل الثالث بعنوان "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.