شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يواصل حملته لتسلية متابعيه للبقاء داخل منازلهم بقصيدة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم الكبير صلاح عبد الله، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد له نشره عبر انستجرام، ضمن حملته التي أطلقها بعنوان "في البيت خليكم وصاصا هيسليكم"، لحث المواطنين على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر الفنان صلاح عبد الله، في مقطع الفيديو وهو يلقي قصيدة جديدة جاءت كالأتي" يا صاحبي كلك نظر، الحذر ما يمنع قدر، بس الحذر واجب، ولابد وقت وقت الخظر نعمل الواجب، يمكن ساعتها القدر يعمل معانا الواجب".

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ونشر عبد الله، قصيدة أمس :"هما يومين صعبين وهيعدوا.. ياللى فى بالى اتهدوا، ياللى هيموتوا وتجروا ع القهوة ولا الكافية.. يقضوها شيشة ولا افسر ايه.. م الآخر يا اسمك ايه خليك فى البيت".

وكان الفنان صلاح عبد الله، أعلن مؤخرا قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة اخرى من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة.

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر: "تحدى الخير هشارك فى التحدى من غير تحدى بل بقبول دعوة المشاركة فى عمل الواجب وبدعوة كل زملائى القادرين للمشاركة، وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائى اللى ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة".