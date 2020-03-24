شكرا لقرائتكم خبر عن النص الحلو معاهم فى كل حاجة حتى مع فيروس كورونا.. اعرف ايه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن "النص الحلو" في حياة نجوم العالم لديه وفاء واضح مع ازواجهن، حيث تتواجد كل منهن مع زوجها حتى في أصعب المواقف التي يتعرض لها، وما لفت الأنظار إصابة عدد من زوجات النجوم العالميين بفيروس كورونا مع أزواجهم و كأن القدر يريد أن يرفع شعار "النص الحلو معاهم في كل حاجة حتى في فيروس كورونا".



هانكس و زوجته هانكس و زوجته

وتأتي في المقدمة ريتا ويلسون زوجة نجم هوليوود الشهير توم هانكس التي تربطهما قصة حب قوية، فقد تم الاعلان عن اصابتها بفيروس كورونا مع زوجها منذ أسبوعين و الآن تتحسن حالتهما الصحية.



ادريس البا وزوجته ادريس البا وزوجته

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في حين كشفت صابرينا زوجة النجم العالمي ادريس البا أنها أصبحت مصابة بفيروس كورونا وذلك بعد أيام من الإعلان عن إصابة زوجها بالفيروس، حيث دافعت صابرينا للمذيعة أوبرا وينفري عن نفسها بسبب تلقيها سلسلة من الانتقادات التي واجهتها لعدم ابتعادها عن إدريس البا بعد الكشف انه مريض بفيروس كورونا، حيث قالت: "أردت أن أكون معه في كل وقت، هذه هي غريزة الزوجة "، وخلال حديثها قالت صابرينا إنها لا تعاني من أي أعراض لفيروس كورونا في الوقت الحالي وهو أمر غريب، لكن الأمر بالتأكيد قد يتغير في الأسابيع المقبلة ".

كما يدخل القائمة المغني الأمريكي تشاك بيلي عضو الفريق الغنائي " Testament " الذي كشف عن إصابته بفيروس كورونا، كذلك زوجته تيفاني أيضاً التي كانت اختباراتها إيجابية.



تشاك بيلي وزوجته