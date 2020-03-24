شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفشى فيروس كورونا.. حمو بيكا يتحول لـ"نقاش" فى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات الشعبى حمو بيكا، متابعيه، بمقطع فيديو له عبر حسابه بموقع السوشيال ميديا فيس بوك، أثناء ظهوره وهو يعمل "نقاش" داخل شقته، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها الدولة بالبقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا، بخطوبته الاسبوع الماضى، وشارك جمهوره بصورة عبر حسابه على فيس بوك، وعلق عليها قائلا، "محدش هيقولى ألف مبروك.. بيكا بيفرح" وانهالت عليه التعليقات المهنئة التى تتمنى له حياة سعيدة.

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وعلى الجانب الآخر حصل مطرب حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له.

من جانبها أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع قيام مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها تضامنا مع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وأكد القرار على أن أغنياتهم تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايرالموسيقية المعروفة‪.

وكانت نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة هاني شاكر أعلنت فى بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط‪.

وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام‪.

ووجهت نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هانى شاكر، الشكر للشعب المصرى كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التى تؤمن بدور الفن فى تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التى تمر بالفن المصري، مؤكدة فى بيانها أنها تمارس دورا تنويريا من جهة، ومسايرا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقى بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتى تعبر عن هوية شعبنا.