شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أغنية رضا البحراوي بعنوان "خليكوا في بيوتكوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المطرب الشعبي رضا البحراوي من تسجيل أغنيه جديدة بعنوان "خليكوا في بيوتكوا" كنوع من أنواع التوعية للشعب المصرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والأغنية من كلمات محمد عنتر، وألحان وتوزيع ميشو التركي، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الثلاثاء عليموقع يوتيوب. من ناحيه أخري، انتهي رضا مؤخرا من تسجيل أغنية تتر النهاية لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، بعنوان "ياطيب"، من كلمات دكتور محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

يذكر أن رضا البحراوى شارك فى رمضان الماضى بأغنية "كسبنا اية" من مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، والأغنية من كلمات محمد عنتر وألحان شوقى صقر وتوزيع مانو وشيكا".

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