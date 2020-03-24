شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تتقدم بلاغ للنائب العام ضد صناع مسلسل "ونسنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية منذ قليل قرار بمنع تعامل أعضاء النقابة مع المنتج عادل المغربى، والمنتج الفنى محمد جمال، وإيقاف كل من الممثلين محمود الليثى وحازم إيهاب وسارة الدرزاوى وهنا غنيم، وذلك للعمل بمسلسل "ونسنى" بدون علم أو موافقة النقابة.

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ومن جانبه قال الدكتور أشرف زكى لـ"الخليج 365"، إنه بالفعل تم إيقاف الممثلين المذكورين، موضحا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة إنتاج مسلسل "ونسنى"، وبلاغ آخر ضد الممثلين الذين يعملون بدون موافقة النقابة.

يذكر أن مسلسل "ونسنى"، كان من المسلسلات الجارى تصويرها لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويتولى بطولته عدد من ممثلي الكوميديا الشباب منهم إسلام إبراهيم، ومحمود الليثى واللذان اشتهرا من البرنامج الكوميدى snl بالعربى، كما يشارك في بطولته مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ليلى عز العرب.