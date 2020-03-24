شكرا لقرائتكم خبر عن فنان يقدم روشتة للوقاية من "كورونا": العلاج فى الوضوء والصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الشاب محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" فيديو على صفحته ‏على فيس بوك، قدم لمتابعيه نصائح للوقاية من فيروس كورونا، ‏وقال شيبة – بحسب الفيديو – إن الوقاية من فيروس كورونا ‏تتلخص فى الحفاظ على الصلوات والضوء، كما طالب العلماء ‏والمتخصصين بأن يباركوا كلماته.‏

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وقال شيبة خلال الفيديو: "إحنا الحمد لله كشعوب إسلامية عندنا ‏العلاج، كل الدراسات الطبية قررت أن القضاء على يأتى بغسل ‏اليدين بصفة مستمرة والاستنشاق مثل الوضوء تمامًا، ربنا سبحانه ‏وتعالى جعل العلاج بتاعنا إن شاء الله فى الوضوء لأن بين ‏الصلاة والصلاة هى المدة التى يستقر فيها الفيروس على الجسم ‏قبل أن يدخل الجسم" لافتا إلى أن الفيروس هو أحد عباد الله أو ‏أحد جند الله".‏

الفنان محمد فاروق شيبة شارك فى العديد من الأعمال، أبرزها ‏مسلسل "ابن حلال" بطولة النجم محمد رمضان، وكان بوابة عبوره ‏إلى جمهور الدراما فى مصر، كما شارك فى مسلسل "الكبير قوى" ‏مع النجم أحمد مكى.‏