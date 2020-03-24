شكرا لقرائتكم خبر عن فنان يقدم روشتة للوقاية من "كورونا": العلاج فى الوضوء والصلاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الشاب محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" فيديو على صفحته على فيس بوك، قدم لمتابعيه نصائح للوقاية من فيروس كورونا، وقال شيبة – بحسب الفيديو – إن الوقاية من فيروس كورونا تتلخص فى الحفاظ على الصلوات والضوء، كما طالب العلماء والمتخصصين بأن يباركوا كلماته.
وقال شيبة خلال الفيديو: "إحنا الحمد لله كشعوب إسلامية عندنا العلاج، كل الدراسات الطبية قررت أن القضاء على يأتى بغسل اليدين بصفة مستمرة والاستنشاق مثل الوضوء تمامًا، ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاج بتاعنا إن شاء الله فى الوضوء لأن بين الصلاة والصلاة هى المدة التى يستقر فيها الفيروس على الجسم قبل أن يدخل الجسم" لافتا إلى أن الفيروس هو أحد عباد الله أو أحد جند الله".
الفنان محمد فاروق شيبة شارك فى العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل "ابن حلال" بطولة النجم محمد رمضان، وكان بوابة عبوره إلى جمهور الدراما فى مصر، كما شارك فى مسلسل "الكبير قوى" مع النجم أحمد مكى.
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