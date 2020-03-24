شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا ويلسون زوجة توم هانكس تغنى الراب داخل حجرها الصحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمى توم هانكس، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بفيديو لها من داخل الحجر الصحى الذى تخضع له بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت زوجة النجم العالمي، مقطع فيديو لها وهي داخل منزلها فى الحجر الصحي لها، وظهرت وهى تغني الراب، وسط ترحاب كبير من متابعيها، الذين شاركوها بعدد كبير من التعليقات، عقب ظهورها بشكل جيد.

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ونشر توم هانكس مساء أمس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " تحسن حالته الصحية، فأكد أن قبل أقل من أسبوعين من ظهور الأعراض الأولى للإصابة بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون يشعرون الآن بتحسن واضح، كما حث الجميع على البقاء في المنزل وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا وأشار أن الامر سيحتاج بعض الوقت ، لكن علينا بالاعتنناء ببعضنا البعض ، والتنازل عن بعض وسائل الراحة ... وهذا أيضا سوف يمر ".

يذكر أن توم هانكس و زوجته ريتا ويلسون اكتشفا مؤخرا و تحديدا منذ أسبوعين أنهما أجريا الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية أثناء زيارتهما لأستراليا، و بمجرد انتشار الخبر تصدر الثنائي المواقع و الصحف العالمية و كان بمثابة صدمة كبيرة بين محبي و عشاقي نجم هوليوود الشهير .