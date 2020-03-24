شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع القنوات المتخصصة: ماسبيرو خالٍ من كورونا ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة بهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة أن الأخبار ‏التى تم تداولها على بعض الصفحات بخصوص اكتشاف حالات ‏إيجابية لفيروس كورونا غير صحيحة بالمرة، وأن مبنى ماسبيرو ‏خالٍ من حالات الإصابة بالفيروس التاجى.‏

كانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد بدأت اتخاذ كل الإجراءات ‏الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في جميع إدارات ‏مبنى "ماسبيرو"، للحفاظ على سلامة العاملين. ‏

وتنفذ الجهات المعنية بالمبنى عمليات التعقيم والتطهير فى ‏الاستوديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه، بمختلف الأماكن ‏بالمبنى، كما جرى تزويد مداخل ومخارج المبنى، والطرقات بجيل ‏معقم لاستخدام العاملين بالمبنى‎.‎

وكانت الوطنية للإعلام، أجرت كل استعداداتها، باتخاذ كل التدابير ‏والإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان سلامة العاملين بكل ‏قطاعات الوطنية للإعلام، من الأدوات الطبية اللازمة، ونشر ‏الإرشادات لتوعية العاملين، بكيفية الوقاية من مرض كورونا‎.‎

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وجرى تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى، وإمدادها ‏بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، وكل المستلزمات الطبية، ‏بالمنظفات والمطهرات، لتعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل ‏مستمر.‏

وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه الرعاية ‏الطبية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان ‏سلامة العاملين بكافة قطاعات الوطنية للإعلام من الأدوات الطبية ‏اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض ‏كورونا، مؤكدا على توفير كافه الدعم لإنهاء تلك الاجراءات ‏بأقصى سرعة وبأعلى مستوى‎.‎

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية ‏للإعلام برئاسة الدكتور عصام عزوز قامت باتخاذ كافة الإجراءات ‏الوقائية والاحترازية بالمبنى حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية ‏الطبية داخل المبنى وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد ‏وكافة المستلزمات الطبية‎ .‎

وأضافت الهيئة فى بيان لها أنه سيتم الدعم بالمنظفات والمطهرات ‏على دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى ‏بشكل مستمر، وبث فيلما تعليميا على الشاشات الداخلية للعاملين ‏توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة الإرشادات التى توضح ‏الوقاية من الإصابة بالمرض، معلنة عن عقد ندوة تثقيفية حول ‏فيروس كورونا الاسبوع القادم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ‏للوقوف على المستجدات حول الفيروس‎.‎