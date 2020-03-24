شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار زيادة فى إيرادات فيلم The Call of the Wild رغم مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال فيلم The Call of the Wild، يحقق إيرادات فى شباك التذاكر العالمى، بالرغم من إغلاق دور العرض فى أغلب الدول حول العالم بسبب فيروس كورونا، واستطاع أن يزيد من إجمالى إيراداته 5 ملايين دولار، ليصل إجمالى الإيرادات إلى 107 ملايين و604 آلاف دولار، فى شباك التذاكر العالمى، وانقسمت الإيرادات بين 62 مليونا و342 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و5 ملايين دولار و262 ألف دولار أمريكى حول العالم، وصل العمل الجديد إلى دور العرض يوم 21 فبراير الماضى، هذا بالإضافة إلى حصوله على تقييم وصل إلى %63 على موقع Rotten Tomatoes.

ويدور الفيلم الجديد حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، وثم يتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، وبالتالى سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، وسيكافح الكلب من أجل البقاء فى البرية فى ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد، الذى يحاول الحفاظ على سلامته، وتعليمه كل ما هو جديد عليه.

وصلت مدة الفيلم الجديد إلى ساعة و40 دقيقة، والفيلم من إخراج كريس ساندرز، وتأليف مايكل جرين، جاك لندن، وإجيرتون ريرسون يونج، ومن إنتاج شركتى ديزنى، و20th century.

فيلم The Call of the Wildمن بطولة مجموعة متميزة من الممثلين جنبا إلى هاريسون فورد، وهم كارين جيلان، برادلى ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوى كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيرى نوترى، بريستون بيلي، جارى سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس.

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كما أعلنت شركة 20th Century، أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apesالجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أى معلومات حول الجزء الجديد.

بدءا من عام 1968، أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وكانت قد كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرةPlanet of the Apes.



