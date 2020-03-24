شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل "ونحب تانى ليه" لـ ياسمين عبد العزيز للوقاية من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف القائمون على مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل التعليمات التي تلقاها صناع العمل من المسئولين عن العزل الصحى والوقاية من فيروس كورونا، ولم يعلن صناع العمل حتى الآن موعد عودة التصوير مرة أخرى.

وفى سياق متصل، يعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات النصفية الأخيرة من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 18 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والانتهاء من التصوير، واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج سينرجى .