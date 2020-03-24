شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يتحدى فيروس كورونا؟ (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم كريس هيمسوورث لم يسمح لوباء COVID-29 أن يقف في طريقه للاستمتاع بوقته على الشاطئ مع الأصدقاء في خليج بايرون، فهل يندم علي ذلك التجاهل ويستمر في الاستمتاع بوقته حيث اعتاد أن يركب الأمواج هناك بالخليج الاسترالي.

ويبدو أن كريس يتجاهل كل التحذيرات في أستراليا والتي تطالب الجميع بالجلوس في المنزل خوفًا من انتشار فيروس كورونا أكثر وأكثر خاصة في ظل تفشيه بين النجوم ومنهم توم هانس وزوجته ريتا ويلسون حيث أصيبا بالفيروس في أستراليا أيضًا.

الفيروس يتنشر بين المشاهير في كل مكان حيث ذكر موقع جاست جيرد أن المنتج هارفي واينشتاين أصيب بفيروس كورونا، وهو المنتج المغتصب الذي أدين بتهم اغتصاب وتحرش والبالغ من العمر 68 عامًا وأنه حاليًا في عزل كامل حيث كان يقضي مدة عقوبته بسجن ويندي في نيويورك ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن أو تؤكد الخبر الجهات الرسمية من محبسه.

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وكان العازف الشهير ديفيد براين أعلن اصابته بفيروس كورونا قبل ساعات وهو عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi، وحسب موقع "ديد لاين" قال براين: "حصلت الآن على نتائجي واختباراتي إيجابية لفيروس كورونا، لقد كنت مريضًا لمدة أسبوع وأشعر بتحسن كل يوم"، وحسب الموقع تم عزله في الأسبوع الماضي وحث المعجبين على عدم الخوف.

وحاول ديفيد براين أن يطمئن جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، فكتب: "من فضلك لا تخف.. إنها الأنفلونزا وليس الطاعون، لقد بقيت في الحجر الصحي لمدة أسبوع وسأظل لمدة أسبوع آخر، وعندما أشعر بتحسن، سأخضع للفحص مرة أخرى للتأكد من خلوي من هذا الفيروس السيئ".