شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيلين ديون يلحن أغانيها من شرفات المنازل لحث المواطنين على البقاء في البيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عازف البيانو بفريق المطربة العالمية سيلين ديون، على تلحين أغانيها من شرفة منزله في شوارع إسبانيا، لحث المواطنين على البقاء داخل منازلهم لحين انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وشاركت النجمة العالمية صاحبة الـ ٥١ عاماً، مقطع الفيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، لتوعية متابعيها بضرورة البقاء داخل منازلهم، والتي يظهر فيها عازف البيانو الخاص بها من شرفة منزله في اسبانيا وهو يعزف ألحان أغانيها.

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ومن جانب آخر أكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن والدة وصهر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، تم إدخالهما إلى مستشفى جامعة بويرتا دى هييرو فى ماجاداهوندا بالعاصمة مدريد، بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا وإظهار نتيجة إيجابية لاختبار الفيروس الذى قاما به.

وكان القصر الملكى الإسبانى "لا مونكلوا" أعلن مؤخرا أن زوجة رئيس الحكومة الإسبانية، بيجونيا جوميز، أصيبت بالفيروس ، وتم وضعها بالحجر الصحى، وقال سانتشيز إن "العديد من العائلات الإسبانية تعانى من وضع مشابه من الإصابة بفيروس كورونا، وعائلتى ليست اكثر أو أقل أهمية من باقى العائلات فى هذا البلد".

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت، الأحد، تسجيل 394 حالة وفاة جديدة جراء "كوفيد-19"، ما يعنى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا إلى 1720، منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس الذى انتشر فى الصين وتفشى فى أغلب دول العالم. وأعلن سانشيز أنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أبريل.

وأبلغ أيضا عن 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد، ليصل عدد المصابين إلى 28 ألف و572، فى وقت رفعت إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرا بالمرض فى أوروبا، قدراتها على إجراء فحوص الكشف عن المرض.