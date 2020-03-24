شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا تأجيل عرض فيلم Peter Rabbit 2: The Runaway لـ 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
فيلم المغامرة الكوميدى Peter Rabbit في جزئه الأول قامت ببطولته كل من النجمة مارجو روبى، والفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، وهو من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 50 مليون دولار، ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل جلوك، وﺗﺄﻟﻴﻒ بياتريكس بوتر اقتباسًا عن قصته، وسيناريو وحوار روب ليبر، ويشارك فى بطولته بالأداء الصوتى عدد كبير من النجوم أبرزهم، مارجوت روبى، إليزابيث ديبيكى، ديزى ريدلى، روز بيرن، دومنال جليسون، جيمس كوردن.
قصة الفيلم تدور فى إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مُزارع مملوءة بالخضراوات، ويواجه فى رحلته مفاجآت عديدة، والحكاية مقتبسة عن القصة الكلاسيكية التى تحمل ذات الاسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.
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