شكرا لقرائتكم خبر عن "كيلو كباب" أول بطولة سينمائية للمطرب أبو الليف.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادر أبو الليف لتقديم أو بطولة سينمائية له من خلال فيلم جديد يحمل اسم "كيلو كباب"، حيث يعمل على التحضيرات الخاصة بالعمل الذى يكتبه عاطف عبد الدايم، ويتولى اخراجه عبيد زيان، حسبما أكد أبو الليف لـ"الخليج 365"، ليكون الفيلم هو التجربة الثانية لأبو الليف فى عالم التمثيل بعد مشاركته حالياً فى مسلسل "ولاد امبابة".

وأضاف أبوالليف أنه يعقد عدة جلسات عمل مع القائمين على الفيلم للانتهاء من كافة ترشيح الفنانين المشاركين فى الفيلم معه، مؤكداً أن العمل مختلف وفكرته مميزة متمنياً أن إعجاب الجمهور عند طرحه فى دور العرض.

من ناحيه أخري يصور أبو الليف حالياً دوره فى أحداث مسلسل "ولاد امبابة" الذى يخوض من خلاله أولى تجاربه فى التمثيل، ويشارك فى العمل فريدة سيف النصروأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

كما يعمل أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسى.

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يذكرأن آخرأعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، والذى قدمها احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهى من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

وكان أبو الليف قد قدم مسرحية "كينج كونج" خلال الأيام الماضية، والتى تم عرضها على مسرح البالون وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثاربركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، وشارك فى بطولتها بجانب أبو الليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.