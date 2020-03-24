شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تزيل الستار عن ملامح الحلقة الجديدة من مسلسلها westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات HBO الأمريكية عن الملامح الجديد للحلقة الثالثة من مسلسل الخيال العلمي westworld، المقرر عرضها يوم ٢٩ مارس الجاري، عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، والتي جاءت بعنوان "The Absence of Field.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام، أن الموسم الجديد، قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.