نقيب الممثلين يقدم بلاغًا للنائب العام ضد صناع مسلسل "ونسني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

أصدر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، قرارا بعدم التعاون مع المنتج عادل المغربى، والمنتج الفنى محمد جمال، وإيقاف كل من الممثلين محمود الليثى وحازم إيهاب وسارة الدرزاوى وهنا غنيم، لعملهم بمسلسل "ونسنى" بدون الحصول على تصاريح من النقابة.

وأوضح النقيب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه اتخذ قرارا بإيقاف هؤلاء الممثلين، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجهة المنتجة والممثلين الذين يعملون بدون تصريحات نقابية.

مسلسل "ونسنى"، قد تقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة يرأسها تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويشارك ببطولته عدد من ممثلين الكوميديا الشاب منهم إسلام إبراهيم، ومحمود الليثى.