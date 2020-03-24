محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بزوجة الفنان كريم فهمي دانيا البناوي. إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. كارول سماحة نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. ساندي Advertisements نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها بأحد الكافيهات قبل قرار غلق المطاعم والمحال. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. ريم العدل نشرت ريم العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها "جميلة". زينب نصر نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها "رهف" و"دانييلا",. هنادي مهنا نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق سناب شات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيلفي سلمى أبو ضيف وهنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.