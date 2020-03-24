بعد إصابتها بـ"كورونا".. رامي عياش يدعو للوزيرة اللبنانية السابقة بالشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

دعى الفنان اللبناني رامي عياش، بالشفاء العاجل للوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، التي أعلنت اليوم إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب عياش عبر حسابه بـ"تويتر": ""‏خبر محزن جدا.. إصابة السيدة الصديقة مي شدياق بفيروس كورونا.. الله يشفيها ويشفي كل مصاب بهذا الفيروس".

وكان المكتب الإعلامي للإعلامية الكبيرة والوزيرة السابقة، قد أصدر بيانًا للكشف عن تفاصيل حالتها، وقال البيان: "

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"بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ​باريس​ في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ​الكورونا​ فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي".

وتابعت: "أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت شدياق في بيان "أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً انشالله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

يذكر أن مي شدياق، إعلامية وصحفية لبنانية عينت في 31 يناير 2019 وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة المكلفة من قبل الرئيس سعد الحريري.