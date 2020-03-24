إصابة الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الإعلامية والوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "شدياق" في بيان إعلامي لها، نشر في المواقع والصحف اللبنانية: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية ​باريس​ في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس ​الكورونا​ فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي".

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وتابعت: "أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. ظهرت النتائج الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا. عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت شدياق في بيان "أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً انشالله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".

يذكر أن مي شدياق، إعلامية وصحفية لبنانية عينت في 31 يناير 2019 وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الحكومة المكلفة من قبل الرئيس سعد الحريري.