راغب علامة يتبرع بـ25 مليون ليرة لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

أعلن النجم راغب علامة، عن تبرعه بـ25 مليون ليرة لبنانية، لصالح الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال راغب علامة خلال مداخلة هاتفية على قناة mtv اللبنانية:" نحن بحاجة أن نكون يداً بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني".

ودعا علامة زملاءه الفنانين للمساهمة أيضاً في مد يد العون، لمواجه خطر هذا الفيروس.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين اللبنانين، كشفوا عن تبرعاتهم لصالح المستشفيات والجمعيات الخيرية هلال اليومين الماضيين.