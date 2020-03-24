محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن كواليس العمل في مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا، كذلك فيلمها مع تامر حسني.
وقالت حلا خلال لقائها في برنامج "أحلى النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي على شاسة المحور: "إن فريق العمل ملتزم تماما بالتعليمات وتعقيم اللوكيشن، وإن الإنتاج مجهز كل شئ قبل بدأ التصوير، والحمد لله كل دا موجود لأننا مش عدد قليل وفيه اهتمام كبير".
وأضافت حلا: "أنا عارفة إن الموضوع خطير ولكن نقدر نعديه بالوقاية، وإن شاء الله مش هيحصل لنا حاجة، وربنا يحفظ ولادنا دي أهم حاجة".
وتابعت حلا: "نعيش داخل اللوكيشن في حالة ضحك مع فريق العمل قبل التصوير، وبنقول أدعية تحصنه، وبناخد كل احتياطتنا عشان نحافظ على سلامة الناس اللي حوالينا، الموضوع بسيط ولكن إحنا بنهوله".
وأكملت حلا: " سعيدة جدًا إني بشتغل مع يسرا لأنها فنانة جميلة ووحها جميلة، وابتسامتها جميلة بتملئ المكان، والمخرج سامح عبدالعزيز متميز وعنده تفاصيل غير أي حد".
وعن شخصيتها في العمل: "اسمي فرح، شخصية جديدة ماعملتهاش قبل كدا، وهي مفاجأة للناس، وبتمنى تعجبهم".
وعن فيلم "مش أنا": "لسه بنصور بس تامر حسني خايف جدًا، وقاعد في البيت من كورونا، وإحساسي إن الفيلم دا هينجح أوي".
مسلسل "دهب عيرة" بطولة الفنانه يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد، هنادى مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| حلا شيحة: "بنقول أدعية قبل تصوير دهب عيرة.. وتامر حسني خايف من كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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