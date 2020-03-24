بالتفاصيل .. رامز جلال ينتهي من تصوير برنامجه الجديد في رمضان 2020

انتهى النجم رامز جلال من تصوير برنامجه الجديد، والمقرر عرضه ضمن برامج رمضان 2020، ومن المقرر عرض البرنامج على شاشة قناة ام بي سي.

وكشفت مصادر مقربة بأن البرنامج تم تصويره في دبي، دون الكشف عن تفاصيل البرنامج.

ولكن علمت الوفد من مصادر خاصة بأن هناك العديد من السيناريوهات المحتلمة لفكرة البرنامج، ومن بين تلك الأفكار فكرة رامز في البركان، حيث يأخذ رامز ضيف الحلقة في جولة سفاري، وعندما يصلون إلى نقطة معينة، يتم تفجير البركان، ويمر في إطار رعب وإثارة، وكانت تلك الفكرة هى الأكثر شيوعًا.

أما الفكرة الثانية جاءت بعد أن صرح النجم هاني رمزي، قائلًا: انتظروني أنا

ورامز جلال فى برنامج مقالب، ولم يؤكد إذا كان يقصد منه أن يكون هناك برنامج خاص له لينافس به رامز، أم سيشارك رامز جلال في برنامج واحد.

وتأتي الفكرة الثالثة بعنوان رامز في قطر الموت، ويتم من خلال البرنامج أصطحاب الضيف داخل إحدى القطارات للتنقل من مكان لآخر، ثم يحدث أشياء مرعبة داخل القطر، مثل عدم وجود فرامل، أو عطل المحرك القطار داخل نفق مظلم.

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ولكن الفكرة المرجحة والأكثر شيوعًا من بين هؤلاء كانت رامز مجنون رسمي، وتعتمد فكرة البرنامج على استضافة

إعلامي مشهور لأحد نجوم الفن والكرة والشخصيات العامة ويكون رامز متنكر في صورة شخص يعاني من مرض نفسي، مما يتسبب في ذعر وفزع الضيف.

و لكي يكون المشهد أكثر تشويقًا يترك المذيع الحلقة لكي يقوم بعمل شئ داخل الكواليس ويترك الضيف مع هذا الشخص المريض النفسي، ثم يتفاجأ الضيف بأنه تعرض إلى مقلب.

وكشف أيضًا مصدر مقربًا بأن ضيوف الحلقات والأكثر شيوعًا هم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل والراقصة جوهرة، وبالإضافة إلى بعض النجوم الفن التمثيل والغناء.

وأكد المصدر بأن ميزانية البرنامج إتاحة الفرصة، لاستضافة باقة لامعة من أكبر نجوم العالم العربي والغربي.