بسبب كورونا.. قرارات جديدة تطرحها Netflix للمشاهدين

استجابت شبكة Netflix لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " forbes"، ورداً على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي لـ Netflix ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

وجرى اتخاذ القرار بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام

بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD، تستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".

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كما تستعد شبكة Netflix لإطلاق سلسلة جديدة عن طبيب التحليل النفسى "سيجموند فرويد"،

وستطرح السلسلة التي ستتكون من 8 حلقات تحت اسم "Freud"، سيدور العمل الجديد في إطار دراما وتشويق، حيث سيكشف كيف تمكن من تحقيق نظريته الخاصة في التحليل النفسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "somagnews"، وسيكون العمل الجديد بسيط لكى يستطيع من فهمه كل المشاهدين، وليس العلماء فقط.

وفقا لـ موقع "somagnews"، صرح المخرج مارفن كرين فى وسائل الإعلام المختلفة أن الهدف من هذه السلسلة، هو إظهار منظور جديد لسيجموند فرويد من التجارب التي عبر عنها في أكثر كتبه شهرة.

وصرح "كرين" أريد أن أظهر فرويد مجهولًا، رجل يبحث عن الاعتراف ممزوج بين امرأتين، بين العقل والغريزة، حيث إن تحليله النفسي ومفاهيم الهوية، والنفس والأسمى لم يأتِ من العدم، ويستند إلى تجارب عبقرية، حيث يعرف عن كثب الوجوه المتعددة للإنسان".