فيديو.. أحمد حاتم يكسر ملل الحجر الصحي بالعزف

نشر الفنان أحمد حاتم، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر "حاتم" في الفيديو وهو يحبس أنفاسه ويعزف ويرقص على البيانو من داخل منزله وهو يلتزم بفترة الحجر المنزلي تجنبًا للإصابة بفيروس "كورونا"

حسب تعليمات وزارة الصحة، حيث علق على الفيديو قائلا: "انا زهقان اوي.. خليك في البيت".

شاهد الفيديو من هنا..

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من جانب اَخر، ينتظر "حاتم" طرح فيلمه الجديد "الغسالة" في دور العرض،

بعد سير الحياة بشكل طبيعي والانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته" أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.