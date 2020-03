مهرجانات دولية واستديوهات فنية تغلق أبوابها لحين إشعار آخر

«كان» فى مهب الريح

على مدى عقود، لم تتوقف صناعة السينما الهوليوودية يوما عن صناعة عدد لا يحصى من الأفلام التى تنبأ بعضها بحوادث وكوارث قد حدثت بالواقع بالفعل، ولم نسمع يوما عن إلغاء مهرجان سينمائى دولى بعينه، لكن فى الوقت الذى يتصارع فيه العالم مع أزمة الفيروس التاجى، أو ما يُعرف باسم فيروس «كورونا - كوفيد19»، المستجد، رضخت «هوليوود» لأوامر الفيروس الذى أجبر المواطنين من مختلف أنحاء العالم على الالتزام بمنازلهم، بعد أن رأوا أن الواقع بالفعل مقلق للغاية. بحسب تقرير نشرته صحيفة «التايمز الأمريكية».

فى المشهد الفنى لم يكن السيناريو مغايرا، عن باقى القطاعات الأخرى الاقتصادية والسياحية والرياضية، حيثُ أعلنت استديوهات الإنتاج السينمائى، حالة الطوارئ، وكشفت عن تغييرات فى تواريخ إصدار بعض أكبر أفلامها القادمة، ويشمل ذلك الفيلم المُنتظر (F9)، الذى تم تأجيله حتى أبريل 2021، وفيلم (مولان) الذى تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وفيلم للنجم الأميركى جيمس بوند، بعنوان (لا وقت للموت)، والذى تحول موعد عرضه من أبريل إلى نوفمبر القادم.

ولم تسلم قنوات البث الحى من عواقب الفيروس، إذ أعلنت شبكة أمازون عن توقف تصوير مسلسلها الجديد Lord Of The Rings، وشبكة قنوات نتفليكس وApple TV+ كذلك، والذين أعلنوا عن إلغاء استكمال تصوير جميع الأعمال الدرامية التى يتم تصويرها الفترة الحالية على أن تطرح الشهور المقبلة بسبب تفشى الوباء.

ألقت عواقب كورونا الذى أدى إلى إصابة ما يقرب من 234000 شخص فى أكثر من 160 دولة وأقليما، ووفاة 9840 شخصا حتى الآن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بظلالها على المهرجانات السينمائية العالمية، إذ تسببت فى إلغاء عدد من الفعاليات الكبرى، لعل أهمها مهرجان كان السينمائى الذى كان على وشك صنع التاريخ فى دورته هذا العالم حسبما أكد المخرج العالمى سبايك لى، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان. والذى كان من المقرر انطلاقه فى الفترة من 12-23 مايو، ليتم تأجيله حتى نهاية يونيو وحتى بداية يوليو.

يأتى قرار التأجيل، فى الوقت الذى لا تزال فيه فرنسا مغلقة فى معركتها ضد جائحة الفيروس التاجى، بعد أسابيع من التكهنات حول مصير نسخة هذا العام. حسبما أوضحت مجلة «فارايتي» الأميركية.

يعد قرار تأجيل مهرجان كان السينمائى 2020، الأول من نوعه، منذ طبعته الأولى بعد الحرب العالمية الثانية عام 1946. حيثُ تم إلغاؤه مرة واحدة فقط فى

عام 1968 خلال أعمال الشغب الطلابية على مستوى البلاد التى كانت مدعومة برموز الموجة الفرنسية الجديدة فرانسوا تروفو وجان لوك جودار.

ولم يقف الأمر عند مهرجان كان، حيثُ أعلن عدد من المنظمين لمهرجانات كبرى عن توقف الفعاليات بسبب جائحة الفيروسات التاجية، التى شلت معظم أوروبا فى غضون شهر واحد فقط.

وعلقت السينما الأمريكية جميع العروض والفعاليات العامة فى المسرح الأمريكى فى هوليوود ومسرح ايرو فى سانتا مونيكا. وتم تأجيل مهرجان نانتوكيت السينمائى لعام 2020، المقرر عقده فى الفترة من 23 إلى 29 يونيو، إلى وقت لاحق فى الصيف. كما تم إلغاء مهرجان سياتل السينمائى الدولى السادس والأربعين، المقرر عقده فى الفترة من 14 إلى 7 يونيو.

وأرجأ مهرجان أدنبرة السينمائى الدولى، وهو أقدم مهرجان فى المملكة المتحدة، نسخته الرابعة والسبعين المقرر عقدها يومى 17 و28 يونيو لحين إشعار آخر. كما تم تأجيل مهرجان كان ليونز للإبداع من 22-26 يونيو إلى 26-30 أكتوبر.

وتم إلغاء مهرجان سيدنى السينمائى 2020، المقرر عقده فى الفترة 3-14 يونيو. وألغيت النسخة الخمسون من مهرجان جلاستنبرى للموسيقى، المقرر عقده فى الفترة من 24 إلى 28 يونيو. كما تم تأجيل مهرجان نيوبورت الشاطئى للسينما الحادى والعشرين، المقرر عقده فى الفترة من 23 إلى 30 أبريل.

وأصدر منظمو مهرجان Doc10 السينمائى السنوى الخامس، المقرر عقده فى 16-19 أبريل فى شيكاغو، ترحيله للصيف القادم. وأنهى مهرجان ميامى للأفلام فى Miami Dade نسخته السابعة قبل الأوان فى 12 مارس بعد ستة أيام من الفعاليات.

وأرجأ مهرجان DTLA السينمائى دورته الثانية عشرة لهذا العام. كما تم إلغاء مهرجان سان فرانسيسكو السينمائى الدولى، المزمع عقده فى الفترة من 8 إلى 21 أبريل.

ومن المهرجانات التى وجدت فى عالم الفضاء الإلكترونى متنفسا لفعالياتها، مهرجان Garden State Film Festival، الذى تم تعيينه فى 25-29 مارس فى Asbury Park، NJ، والذى قرر أن يقيم فعالياته عبر الإنترنت.

كما تم إلغاء مهرجان سونوما الدولى للفيلم، المقرر عقده فى 25 و29 مارس فى سونوما، كاليفورنيا. وإلغاء مهرجان الفيلم

الكندى، المقرر عقده فى 24-28 مارس.

وتم إلغاء مهرجان Ebertfest السنوى الثانى والعشرين، الذى تم تعيينه فى 14-17 أبريل فى شامبين، إلينوي. وإلغاء مهرجان صن فالى السينمائى التاسع، المقرر عقده فى الفترة من 18 إلى 22 مارس فى أيداهو.

وأعلن مهرجان تريبيكا السينمائى السنوى التاسع عشر، المقرر عقده فى الفترة من 15 إلى 26 أبريل فى مانهاتن، التأجيل لحين إشعار آخر.

وألغيت فعاليات مهرجان TCM Classic السينمائى السنوى الحادى عشر، المقرر عقده فى 16-19 أبريل فى هوليوود. وتم تأجيل مهرجان الفيلم الهندى فى لوس أنجلوس، المقرر عقده فى الفترة من 1 إلى 5 أبريل.

وتمت إعادة جدولة مهرجان الريفيرا الفرنسى السينمائى السنوى الثانى إلى 8-9 يونيو فى سانتا مونيكا وبرنتوود. وتم تأجيل مهرجان بيفرلى هيلز السينمائى السنوى العشرين، المقرر عقده فى الفترة من 1 إلى 5 أبريل، حتى إشعار آخر.

وتم تأجيل مهرجان كوتشيلا فالى للموسيقى والفنون، حيثُ نقلت كوتشيلا تواريخها من 10-12 أبريل و17-19 أبريل إلى 9-11 أكتوبر و16-18 أكتوبر. وتم إلغاء SXSW، مهرجان الأفلام والموسيقى والتكنولوجيا الذى يقام فى الفترة من 13 إلى 22 مارس فى أوستن. ونقل مهرجان بينتونفيل السينمائى، الذى شارك فى تأسيسه جينا ديفيس فى أركنساس، من 29 أبريل إلى 2 مايو إلى 5-8 أغسطس.

وتعتبر السعودية المتضررة الأولى من الوباء المستجد على العالم، خاصة أنها تحاول أن تثبت ريادتها الفنية وسط الدول الأخرى المهتمة بالفنون والثقافة، حيثُ تم إلغاء مهرجان البحر الأحمر الدولى الأول للمملكة العربية السعودية، والذى كان من المقرر أن يستمر فى الفترة من 12 إلى 21 مارس فى جدة. وقال المنظمون إنه سيتم إعادة جدولة الحدث.

وتم تأجيل مهرجان ثيسالونيكى الوثائقى السنوى الثانى والعشرين المقرر عقده فى الفترة من 5 إلى 15 مارس فى اليونان، حيث يتطلع المنظمون إلى المواعيد فى أواخر مايو أو أوائل يونيو.

وقامت شركة BMI بتأجيل جوائز البوب السنوية وجوائز الإعلام المرئى للسينما والتليفزيون، وكان من المقرر عقدهما فى مايو. ولم يتم تحديد مواعيد جديدة.

وألغت مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision نسختها الخامسة والستين، التى تم تعيينها فى 16 مايو فى روتردام.

وتم تأجيل حفل جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2020، الذى من المقرر بثه مباشرة على NBC من لاس فيجاس فى 29 أبريل.

وتم تأجيل حفل توزيع جوائز البافتا التليفزيونية المقرر فى 26 مارس. وتم إلغاء جوائز Juno السنوية التاسعة والأربعين، وهى جوائز الموسيقى الكندية التى كان من المقرر تسليمها فى 15 مارس.

وقد تأثر بالفعل عدد من أعمال السينما والدراما، فى كل من «لوس أنجلوس» وأماكن أخرى حول العالم، بالوباء، حيث يتم الإعلان عن توقف المزيد من الأعمال كل يوم، إن لم يكن كل ساعة. حيثُ أغلقت «ديزني» موقع التصوير فى براغ، وجمهورية التشيك، لسلسلة (Falcon and the Winter Soldier)، فى حين أعلنت «Apple TV+» أن مسلسلها الدرامى الرائد (The Morning Show)، بطولة جينيفر أنيستون، وريس ويذرسبون، أنه سيتوقف لمدة أسبوعين من التصوير بغرض تقييم الوضع.