فيديو .. مسار إجباري يطرح أحدث أغانيه "حد تايه"

طرح باند مسار إجباري أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "حد تايه"، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية حد تايه من كلمات محمد البحيري، وألحان هاني Advertisements الدقاق، وتوزيع مسار إجباري. الدقاق، وتوزيع مسار إجباري. يذكر أن باند مسار إجباري طرح مؤخرًا كليب بعنوان فاكرة، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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