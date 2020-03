سينتيا سامويل تغني لـ بريتني سبيرز وتعدل كلمات الأغنية بسبب كورونا -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - الملل بدأ يتسلل إلى العديد من الناس وذلك بسبب إيقافهم كل نشاطاتهم المعتادة والتزامهم البقاء في المنزل انسجاماً مع خطة الحكومة اللبنانية بإعلان حالة طوارئ صحية والطلب من المواطنين عدم التجول إلا لحالات الضرورة.

والمشاهير هم أيضاً يملون ، والعديد منهم يختار مشاركة يومياته مع متابعيه لكسر الروتين ولتشجيعهم على البقاء في منازلهم.

وقد برزت موهبة جديد للممثلة اللبنانية سينتيا سامويل التي تتمع بصوت جميل، فقد نشرت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها يظهرها وهي تغني hit me baby one more time للنجمة العالمية بريتني سبيز لكنها حوّلت كلماتها لتعبر عن شعورها بالملل والكره للحجر على الرغم من أنه ضروري لمواجهة خطر ​فيروس كورونا​.

وقد تلقت سينتيا إشادات وعلامات إعجاب عديد من متابعيها لجمال صوتها وأدائها للأغنية.