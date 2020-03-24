شهيرة تنتظر صدور هذا القرار لدرء خطر فيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - طالبت الممثلة المصرية ​شهيرة​ بفرض حظر تجول للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد وما يشكله عدم ملازمة المنازل واستكمال الحياة بطريقة طبيعية من عواقب كارثية قد تهدد حياة الملايين من المصريين.

وعلقت شهيرة في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت : "أنا قاعدة مستنية الحظر أهو".

ونادت في منشورات سابقة على صفحتها بضرورة اقفال كل أماكن التجمع ومراكز الترفيه والمقاهي في كل أنحاء مصر فكتبت:"سياده رئيس الوزراء اقفل الكافيهات لنحد من التجمعات وشرب الشيشه وخلافه اصل احنا مايمشيش معانا الا المنع والشدة في القرارات أضربوا بيد من حديد قبل ما تكبر الكارثه والله معك".

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرار تعليق الدراسة منذ أيام، ثم توسعت في إجراءاتها للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم بأسره بالذعرـ فأتبعته بقرار بإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، إلى غاية نهاية شهر مارس/آذار الجاري.

وناشد العديدون مؤخرًا، بضرورة تطبيق حظر التجوال، في كل أنحاء الجمهورية، وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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