وفاة ابنة الممثلة الراحلة ناهد جبر

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت صباح اليوم الإثنين السيدة ​مايسة عصام بهيج​، ابنة الممثلة المصرية الراحلة ​ناهد جبر​، ولاعب كرة القدم ومدرب الزمالك الراحل عصام بهيج.

وأعلن زوجها ​حازم المبروك​ هذا الخبر الحزين في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر؛ لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".

إشارة إلة أن ناهد جبر ناهد جبر مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية مصرية، ولدت في 11 يوليو 1945، ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة الفنانة منى جبر، تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وتزوجت ناهد جبر من اللاعب عصام بهيج نجم كرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في فترة الخمسينيات، وأنجبا ابنتهما مايسة، وفي بداية التسعينيات قررت ناهد اعتزال الفن نهائيا وارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأسرة.

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