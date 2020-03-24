إليسا تضيء شمعة لـ وزيرة لبنانية سابقة بعد إصابتها بفيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع الوزيرة السابقة مي شدياق إثر إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت إليسا صورة ظهرت فيها شمعة أضاءتها على نية شفاء شدياق وظهر وراءها تمثالان أحدهما للسيدة العذراء وآخر للقديس شربل وعلقت عليها :"هذه الشمعة لكِ مي شدياق بحبك كتير".
وكان المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة مي شدياق أصدر بياناً جاء فيه :"عد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي. وقد أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طُلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد اصابتي بالفيروس، وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً انشالله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".
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