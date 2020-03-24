مدين يحصد رقماً خيالياً بدويتو كلام عينيه -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد طرحه لأغنية ديو مع الفنان المصري ​محمد جمعة​ عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة الفيديو من داخل الاستوديو الخاص به، حصد ​الملحن مدين​ مليون مشاهدة خلال أيام قليلة، وظهر الثنائي الفني وهما يغنيان أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب "كلام عينيه" من ألحان مدين ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع حسن الشافعي.

واختتم الثنائي الفيديو بطريق كوميدية ساخرة، حيث ظهر مدين وجمعة في نهاية الفيديو وهما يستخدمان المطهر على أيديهما كنوع من أنواع التطعقيم بعد المصافحة مع انتشار كورونا المستجد حاليا.

وعلّق "مدين" على الفيديو بكلمات "الفن في زمن الكورونا.. كلام عينيه.. مدين.. محمد جمعة".

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