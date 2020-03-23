نجمة عربية شهيرة تكشف إصابة ابنتها بالكورونا وتكتب لها رسالة مؤثرة

نشرت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي صورة لابنتها أعلنت خلالها أنها مصابة بفيروس كورونا، ووجهت لها رسالة مؤثرة.
وقالت السبتي: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها"، لتتلقى عددا كبيرا من الرسائل المتمنية شفاء ابنتها بأسرع وقت.
ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، رصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، كاشفا عن شفاء 12 حالة من الفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليصل الإجمال إلى 30 حالة.
وتعهد متحدث الصحة الكويتية في مؤتمر صحافي أمس الأحد باتخاذ إجراءات جريئة للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.
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