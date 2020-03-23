بطلة فيلم جيمس بوند تعلن شفاءها التام من فيروس كورونا

أعلنت الممثلة السوفيتية الفرنسية «أولغا كوريلينكو» شفاءها تماماً من فيروس كورونا وتغلبها عليه وخروجها من الحجر الصحي بعد أن زالت كل الاعراض عنها، وكانت بطلة جيمس بوند قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، في مفاجأة صادمة لكل محبيها حول العالم.

وكتبت الفنانة الفرنسية الشهيرة تعليقاً على صورتها بقولها: «مُحتبَسة في المنزل بعدما جاءت نتيجة فحصي بفيروس كورونا إيجابية. بصراحة إنني مريضة منذ أسبوع حتى الآن. الحرارة المرتفعة والتعب هُما العارضان الرئيسان لدى. اعتنوا بأنفسكم وتعاملوا مع الموضوع على محمل الجد.

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يذكر أن عدداً كبيراً من نجوم الفن في العالم أعلنوا إصابتهم بالفيروس منهم كريتسفور هيفجو بطل سلسلة الأفلام الشهيرة».

«Game Of Thrones» الذي أعلن إصابته بالفيروس عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل، حيث نشر صورة له، وعلّق عليها بقوله: «يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء... نحن بصحة جيدة... لدي فقط أعراض خفيفة من البرد».