ريهام حجاج تتبرع بهذا المبلغ وتتحدى زوجها

أعلنت الفنانة ريهام حجاج مشاركتها في تحدي الخير من خلال منشور لها على إنستقرام قالت فيه: «لم أكن أفضل الحديث في هذا الأمر ولكن هناك أزمة عالمية نواجهها حالياً والموضوع وصل لمرحلة خطيرة، لدرجة أن في دول أوروبا يموت نحو 400 شخص يومياً وتابعت ريهام بقولها».

«الصين تخطت مرحلة الخطر بسبب التزام الشعب والجلوس في المنزل، ولكن دولاً أخرى وصلت لمرحلة خطيرة مثل إيطاليا الذي أعتبره بلدي، ولا أريد أن نصل في مصر لهذه الدرجة».

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«لا أحد يتمنى أن يحدث لنا هذا، من فضلكم التزموا واجلسوا في المنزل لكي نتغلب على المرض، وواجبنا الاجتماعي أن نعوض أصحاب الدخل اليومي والذين لا يملكون القدرة على كسب المال سوى بالنزول يومياً».

وعن تبرعها قالت ريهام: «يجب أن تكون لدينا الرحمة، ونعوض هؤلاء عن الجلوس في المنزل، لكي لا يتفشى المرض أكثر من ذلك، ونستطيع محاصرته».

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وعن الفنانة التي وجهت لها التحدي قالت ريهام: «لقاء الخميسي تحدتني في تحدي الخير وأنا قبلت التحدي وسأتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة المصرية».

وأعلنت تحديها لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة وتامر مرسي ونيللي كريم وخالد النبوي، مطالبة إياهم بالتبرع في التحدي الجديد»...

وفي نهاية المنشور قالت ريهام إنها ستتابع كل الرسائل التي تصل إليها على إنستقرام، وأضافت: «بالتأكيد سأستطيع مساعدة بعض الناس الذين يستحقون المساعدة مثل أدوية معينة أو احتياجات المنزل أو أموال».

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