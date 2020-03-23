"ضربات موجِعة" لوكلاء إيران في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض وكلاء النظام الإيراني في العراق إلى ضربات موجعة، خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من الشقاق والخلافات الداخلية تسود صفوف هذه المليشيات. أمريكا تبدي خيبة أملها لـ"فشل" العراق في حماية قوات التحالف "عصبة الثائرين".. ذراع إيران الجديدة في العراق

وقال تقرير نشره "معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام" (ميمري) إن وكلاء إيران في العراق تعرضوا لضربتين موجعتين على مدار اليومين الماضيين. وأوضح أن الضربة الأولى تمثلت في انسحاب 4 فصائل طائفية من مليشيات "الحشد الشعبي" والضربة الثانية هي ترشيح عدنان الزرفي لمنصب رئيس الوزراء.

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