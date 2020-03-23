"جوجل" تطلق موقعا توعويا حول "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناول الكثيرون حول العالم الأخبار والمعلومات غير الموثوقة حول فيروس كورونا، دون تحرٍ لدقة مصداقية المصدر، وأصبحت الخطورة كامنة في انسياق أفراد المجتمع خلف هذه الأكاذيب، بل والمساهمة في نشرها عن عدم دراية ووعي في التأكد من الخبر المزيف أو الحقيقي. وتجنبا لذلك أعلنت شركة "جوجل" عن إطلاق موقع إلكتروني متخصص في نشر المعلومات الصحية وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كما أطلقت على الموقع اسم "دوت كوم-كوفيد 19".
يهدف الموقع المعلوماتي إلى التقليل والحد من انتشار الشائعات حول المرض وتفشي العدوى بين الناس، مما يزيد من هلع المواطنين في مختلف أنحاء العالم، يأتي الموقع ليكمل الدور الحكومي الذي تلعبه الدول العربية والغربية للتصدي لهذا الوباء وطمأنة الناس وإرشادهم حول الخدمات الطبية المتوفرة والإجراءات الوقائية المطلوبة في حالة الإصابة بالفيروس أو الوقاية منه.
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