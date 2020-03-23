خسارة غير مسبوقة لأغنى أغنياء العالم بسبب كورونا.. قيمتها ستصدمك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انهيار سوق الأسهم العالمية في 12 مارس والمعروف الآن باسم الخميس الأسود، نظرا لأنه شهد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987، فقد رجل الأعمال موكيش أمباني مكانه كأغنى رجل في آسيا، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وأفادت الوكالة أيضا أن أغنى 500 شخص في العالم خسروا ما مجموعه 238.5 مليار دولار أمريكي في الأسبوع الماضي.

لنكتشف معا كيف أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد على ثورات أغنى أغنياء العالم:

جيف بيزوس (الولايات المتحدة الأميركية)

خسر أغنى رجل في العالم ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، 7.13 % من ثروته، أي 8 مليارات دولار أميركي، وانخفضت ثروته إلى 104.4 مليارات دولار.

بيل جيتس (الولايات المتحدة الأميركية)

خسر بيل جيتس، ثاني أغنى رجل في أمريكا ورئيس شركة مايكروسوفت، 5.09% أي حوالي 5.3 مليارات دولار أميركي، مما تسبب في انخفاض صافي ثروته إلى 99.2 مليار دولار.

برنارد أرنو وأسرته (فرنسا)

الملياردير الفرنسي برنارد جان إتيان أرنو هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH Moët Hennessy - إمبراطورية تضم 70 علامة تجارية بما في ذلك لويس فيتونوسيفورا، وتبلغ ثروته 82.5 مليار دولار بعد انخفاضها بنسبة 8.57% أي بحوالي7.7 مليارات دولار أمريكي، وقد انخفضت مبيعات علاماته التجارية للأزياء والمجوهرات بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعتمد الكثير من أرباح LVMH على العملاء الصينيين.

وارن بافيت (الولايات المتحدة الأميركية)

تبلغ ثروة وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة "Berkshire Hathaway"، حاليا 71.5 مليار دولار أميركي بعد خسارته 6.83%، منها أي 5.2 مليارات دولار.

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أمانسيو أورتيغا (إسبانيا)

تراجعت ثروة أمانسيو أورتيغا، مؤسس ماركة الأزياء الإسبانية زارا، بنسبة 8.17% أي 5.2 مليارات دولار أميركي، مما تسبب في انخفاض صافي ثروته إلى 58.1 مليار دولار، ولا يزال أحد أغنى تجار التجزئة في العالم.

وتعد زارا جزءا من شركة Inditex المدرجة في مدريد، وهي شركة شارك في تأسيسها مع زوجته السابقة، الراحلة روزاليا ميرا، وتمتلك الشركة أيضا العلامتين الشهيرتين ماسيمودوتي وبول آند بير.

مارك زوكربيرغ (الولايات المتحدة الأميركية)

إذا كنت تعتقدين أن السلع الاستهلاكية والخدمات ومتاجر البيع بالتجزئة هي الأكثر تأثرا في الأزمة الحالية، فأنت مخطئة، حيث حصد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ أحد أكبر الخسائر مقارنة بالبقية، وبلغت نسبة خسائره 9.05%، أي 5.7 مليارات دولار أمريكي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى 57.4 مليار دولار.

موكيش أمباني (الهند)

حصد موكيش أمباني، أحد أقطاب الأعمال الهنود ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتكتل مجموعة ريليانس الهندية للمواد والطاقة، خسارة بنسبة 7.47% أي 3.3 مليارات دولار أمريكي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروته إلى 40.4 مليار دولار.

جاك ما (الصين)

التجارة الإلكترونية مجال آخر عانى من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حصد المؤسس المشارك لـ Alibaba ومالك صحيفة South China Morning Post، جاك ما، خسارة بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، وانخفض صافي ثروته إلى 39.4 مليار دولار.