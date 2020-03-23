أول حبيب لـ "جينيفر لوبيز" يفارق الحياة.. وهذه صوره!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي ديفيد كروز، الصديق السابق للنجمة العالمية جينيفر لوبيز في مستشفى في مانهاتن عن عمر يناهز 51 عاما.

وتردد أن كروز توفي نتيجة معاناته من مرض القلب، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية قبل وفاته، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت النجمة جينيفر لوبيز وكروز قد تواعدا منذ وجودهما سويا في المدرسة الثانوية، واستمرت علاقاتهما حوالي 10 سنوات قبل أن ينفصلا في منتصف التسعينيات.

وبدأت علاقاتهما عام 1984، عندما كانت لوبيز في الخامسة عشرة من عمرها وكان هو يبلغ من العمر 16 عاما، وانفصلا في عام 1995 قبل صعود جينيفر إلى الشهرة.

وتم تصوير الثنائي معا في العديد من المناسبات، عندما لم تكن لوبيز معروفة عند الجمهور.

وتحدثت جينيفر عن علاقتها بكروز خلال مقابلة في عام 2004، وقالت "إنه صديق لي، وربما يعرفني أكثر من أي شخص آخر"، وتابعت:"أمتلك العديد من الذكريات مع ديفيد، فتواعدنا لمدة تسع سنوات، بمثابة عمر طويل، لقد نشأنا معا لأنني كنت صغيرة عندما التقيت به".

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وأضافت :"لقد وقع في غرامي على الفور، وهو لا يزال يعيش في حي برونكس حيث نشأنا وكذلك تسكن جدتي به، وأراه كلما ذهبت هناك لزيارتها، عندما نلتقي سويا، نكون على اتصال لبعض الوقت".

ومع ذلك، قالت شريكة كروز التي ظلت معه حتى وفاته:"لقد كان لطيفا ومحبوبا منفتحا على الحياة وأبا مخلصا، وساعد في تربية ابن زوجته الذي هو الآن في قوات المارينز".

وأضافت:"كان يحب الذهاب معي إلى المسرح، وكانت أفضل أوقاتنا معا هو تجمع العائلة التي كان يحبها أولادي وأنا أيضا، وكان يحرص دائما على إخباري بأنه يحبني".

يذكر أن جينفير لوبيز باعت في مهنتها الموسيقية أكثر من 55 مليون ألبوم حول العالم، وواعدت أكثر من 10 رجال غير كروز، ففي الفترة من 1997-1998، تزوجت من النادل الكوبي أوجاني نوا، إلا أنهما انفصلا بعد 11 شهرا من الزواج، وفي 1999، ارتبطت بمغني الراب شون كومز وانفصلا 2001.

وخلال الفترة من 2001 حتى 2002، تزوجت من لاعب الكرة الأسترالي كريس جود بعد قصة حب كبيرة، إلا أنهما انفصلا بعد 10 أشهر فقط.

وفي عام 2002، ارتبطت بالنجم الأمريكي بن أفليك، وانفصلا في يناير 2004، بعد أن ألغيا زفافهما في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك بشهور، تزوجت من المطرب مارك أنتوني بعد أسابيع قليلة من المواعدة وأنجبا سويا التوأم ماكس وإمي في عام 2008، إلا أنهما انفصلا في يوليو 2011، قبل الطلاق رسميا في عام 2014.

وفي الفترة من أكتوبر 2011 حتى أغسطس 2016، واعدت الراقص كاسبر سمارت لتنفصل عنه، ثم تعلن خطبتها للاعب البيسبول أليكس رودريجيز بعد عامين من المواعدة.