شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 59 سنة.. سهير البابلى تغير رأيها فى الضحك والحب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنانة الكبيرة سهير البابلي التى شاركت عبد الحليم حافظ أغنية "ضحك ولعب وجد وحب"، من فيلم "يوم من عمرى"، وتم إنتاجه عام 1961، من إخراج عاطف سالم، حيث ظهرت البابلى وهي تحلق مع أبطال الفيلم متشابكى الأيدى وبعد مرور أكثر من نصف قرن تطالعنا الفنانة القديرة بفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعى، وهى تطلب منع السلام بالأيدى ووقف البوس والأحضان نهائيا بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى يهدد العالم أجمع.

وأكدت البابلي وهى توجه رسالة لجمهورها بضرورة اتباع تعليمات الوقاية والسلامة لتجنب الأمراض، حيث علقت قائلة فى الفيديو: "لو مبوسناش نتخاصم، اوعوا تتخاصموا، بلاش تتخاصمتوا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوعة كل حاجة، ولادي وولاد ولادى كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا؟".

Advertisements

ولدت سهير حلمى إبراهيم البابلى في فارسكور في دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، وحصلت على الثانوية العامة وألتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت ما جعلها تواجه ضغوطًا عائلية عملت في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة"، "سليمان الحلبى"، ثم سارت نجمة في هذا المجال، لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أعمالها "ريا وسكينة"، مع شادية و"مدرسة المشاغبين".

اعتزلت البابلى التمثيل عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006 عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة"، مع المخرج خيرى بشارة، وشاركها البطولة فتحى عبد الوهاب وآسر ياسين.