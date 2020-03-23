شكرا لقرائتكم خبر عن أول قضايا مسلسل "قوت القلوب" مافيا المستشفيات الخاصة وجحود الأطباء مع الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل "قوت القلوب" للنجمة القديرة ماجدة زكى الذى يعرض حاليًا على قناة "الحياة" لفت أنظار الجمهور من خلال عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذى يكتبه محمد الحناوى، ويخرجه مجدى أبو عميرة، وتقوم على إنتاجه "سينرجى، خاصة بعدما أوضحت الحلقات قيمة "التربية والأخلاق والإنسانية" رغم بساطة حال "قوت القلوب" – ماجدة زكى، والتي قامت بتربية 5 أبناء من بنية المجتمع ومراكز محختلفة منهم الطبيب والمدرسة ووكيل النيابة.

اللافت للنظر في الحلقتين الأولى والثانية، أن الكاتب "محمد الحناوى" تطرق وتناول قضية مجتمعية يعانى منها أغلب البسطاء من الشعب المصرى وهى "مافيا المستشفيات الخاصة" وجحود بعض الأطباء، وبدا ذلك واضحاً من خلال مشهد بين الفنانين إسلام جمال ومصطفى درويش، "الطبيبين" واللذان يعملان في إحدى المستشفيات الخاصة، واحد يتعامل مع المرضى بضمير وإنسانية ويقف بجانبهم وهو ابن "قوت القلوب" – ماجدة زكى السيدة البسيطة، بينما الطبيب الآخر يتعامل بكل جحود وعدم ضمير وعدم إنسانية، ولم يكتفى بذلك بل بدأ يترصد لزميله الطبيب الذى يعمل بضمير ورحمة مع الجميع حسب تربيته.





لاشك أن المؤلف خلال كتابته للحلقات، كان يقصد أن يغوص في تلك العالم الذى يعانى منه الجميع، فقيراً ومقتدراً، ولاشك أن الحلقات المقبلة ستوضح قضية طبية آخرى، ربما توضح قيمة الطب والإنسانية، ومن المؤكد أن المؤلف محمد الحناوى لم يتوقف عن تناول قضية جشع المستشفيات الخاصة فقط، بل سيتطرق إلى قضية طبية آعمق من خلال الحلقات المقبلة.

Advertisements

وظهرت النجمة ماجدة زكى بشكل مبهر، من حيث تلقائية الأداء والحضور القوى وكوميديا الموقف التى تتميز فيها، وكذلك الكادرات المميزة للمخرج مجدى أبو عميرة، والتوظيف الجيد للممثلين الذين ظهروا فى الحلقة الأولى والثانية، ومن المتوقع أن تشهد باقى الحقات إثارة وتشويق وقضايا آخرى.

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.