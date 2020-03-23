شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تعرض "قهوة سادة" أون لاين الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض وزارة الثقافة ضمن مبادرة "خليك في البيت والثقافة بين إيديك"، مسرحية قهوة سادة، بعد غدٍ الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قناة الوزارة على موقع "يوتيوب" وذلك تشجيعًا من الوزارة للمواطنين بأن يظلوا في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، أطلقت مبادرة تحمل عنوان " خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك"، والتي تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

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ويتناول العرض مناقشة العديد من القضايا التى تمس حياتنا الآن منها: «انهيار اللغة العربية»، «الخلجنة»، «العنوسة وتأخر سن الزواج»، «معركة بلا نهاية»، «القبح»، «الوساطة فى الفن»، «صلة الرحم»، «الغلاء»، «الجهل»، «الفتاوي»، «الهجرة غير شرعية».

العرض نتاج الدفعة الثانية من ستوديو المواهب لمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، من إخراج مدير المركز خالد جلال.