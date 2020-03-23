شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس الحرب.. نجمة مسلسل vikings تطالب جمهورها البقاء فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية كاثرين وينيك، صاحبة شخصية "لاجرثا" في المسلسل الشهير vikings، على توعية جمهورها ومتابعيها، بضرورة البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من فترة العزل الصحي التي يخضع لها الجميع فى أنحاء العالم للتصدى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشرت وينيك، صورة لها من داخل كواليس تصوير آخر مواسم مسلسلها الشهير عبر حسابها بإنستجرام، وهي تطالب جمهوره بالبقاء داخل منازلهم.
وعلى سياق متصل، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.
ودعا تيدروس إلى الالتزام السياسي وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر افتتاحها في 24 يوليو ، قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إنه يعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار "قريبا جدا" بشأن مستقبلها.
وقال ريان "كلنا ثقة في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين".
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